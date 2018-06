Capcom annuncia la line-up per l'E3 2018: Mega Man, Monster Hunter, Street Fighter 5

Capcom USA ha svelato la line-up software che porterà all'E3 di Los Angeles, in programma dal 12 al 14 giugno. Per questa edizione della fiera, Capcom punterà tutto sui suoi franchise più affermati anche se non si escludono sorprese...

Tra i giochi presenti sullo showfloor troviamo Mega Man 11, Mega Man X Legacy Collection 1+2, Monster Hunter Generations Ultimate e Street Fighter V Arcade Edition. Capcom ha programmato anche degli streaming nei giorni 12 e 13 giugno dedicati a Mega Man 11, Monster Hunter World e Street Fighter 30th Anniversary Collection.

Questa la line-up ufficiale Capcom E3 2018, secondo alcuni rumor il publisher di Osaka svelerà alla fiera anche Dead Rising 5, Deep Down, Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 Remake, tuttavia al momento non ci sono conferme dirette in merito.