Capcom annuncia line-up e programma per il PAX West 2018

Il PAX West 2018 è ormai alle porte, e Capcom ha quest'oggi annunciato la line up e gli eventi in programma per la fiera di Seattle, che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre 2018. Tra i titoli disponibili in forma giocabile troviamo Devil May Cry 5, Resident Evil 2, Mega Man 11 e Street Fighter 5: Arcade Edition.

L'azienda giapponese ha inoltre confermato che venerdì 31 agosto si terrà un panel dedicato al gameplay di Devil May Cry 5: in questa occasione, il director Hideaki Itsuno e i producer Michiteru Okabe e Matthew Walker discuteranno del combat system del gioco, parlando in particolare delle novità riguardo il braccio meccanico di Nero. Successivamente i presenti potranno partecipare al Devil May Cry 5 SSStylish Pizza Party, festa a tema con cosplay e pizza al salame piccante alla quale parteciperanno anche Hideaki Itsuno, Michiteru Okabe e Matt Walker, che firmeranno autografi e scatteranno foto con i fan. Per concludere, per tutta la durata della fiera i giocatori di Street Fighter 5 potranno migliorare le proprie abilità facendo pratica con Justin Wong, pro-gamer di fama internazionale. Appuntamento al PAX West 2018 di Seattle.

Ricordiamo che recentemente Capcom ha rivelato anche la line up e il programma per il Tokyo game Show 2018.