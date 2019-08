Capcom annuncia la lineup per il Tokyo Game Show 2019 di settembre

Mentre in Europa ci prepariamo ad assistere ad una nuova edizione della Gamescom, in Giappone i grandi publisher stanno iniziando a preparare il terreno in vista del Tokyo Game Show 2019, evento in programma dal 12 al 15 settembre.

Capcom sarà uno dei grandi protagonisti della fiera giapponese, la compagnia ha annunciato che porterà al Makuhari Messe di Chiba un solo titolo, ovvero Monster Hunter World Iceborne, espansione di MH World in uscita poco prima della fiera, il 6 settembre.

Durante il Tokyo Game Show si terrà anche il torneo Capcom Pro Tour 2019 Asia Premier, incentrato su Street Fighter 5, la casa di Osaka ha inoltre in programma di effettuare una serie di streaming nei giorni 12, 14 e 15 settembre.

Al momento Capcom non ha rivelato ulteriori dettagli sulla sua partecipazione alla fiera giapponese, non è escluso che la compagnia abbia in programma anche il reveal di nuovi giochi, tra cui il tanto rumoreggiato Resident Evil 8, titolo che in realtà potrebbe essere svelato già durante questa settimana alla Gamescom di Colonia, in programma dal 20 al 24 agosto. La compagnia giapponese non sembra avere comunque in serbo altre sorprese per l'anno fiscale in corso, oltre al lancio del solo Monster Hunter World Iceborne.