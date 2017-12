Nel corso del livestream per il trentesimo anniversario della serie,ha annunciato, nuovo capitolo in arrivo entro la fine del 2018 su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

L'azienda giapponese non ha condiviso molti dettagli a riguardo, al momento sappiamo solamente che Kazuhiro Tsuchiya e Koji Oda stanno lavorando al progetto rispettivamente nelle vesti di producer e director. La direzione artistica e il design dei personaggi sono invece affidati a Yuji Ishihara. In apertura di notizia trovate il trailer di annuncio che ci offre una piccola anteprima del titolo.