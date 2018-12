Capcom annuncia la Stagione 4 di Street Fighter V Arcade Edition

Capcom ha annunciato la Season 4 di Street Fighter V Arcade Edition: il primo personaggio della nuova stagione (Kage) è ora disponibile al prezzo di 5.99 euro o 100.000 Fight Money.

Kage è un nuovo personaggio che inaugura la Stagione 4 di Street Fighter V Arcade Edition, si tratta di un lottatore esperto allenatosi insieme Ryu e Ken e presentato proprio come "il gemello cattivo" di Ryu, un fighter aggressivo e dalla personalità oscura. Tra le sue mosse, Hadoken, Shoryuken e Ryusokyaku, oltre alle skill Senha Kassatsu, Taigyaku Mudo e Rikudo Osatsu.

La Stagione 4 di Street Fighter V Arcade Edition inizia oggi, Capcom ha pubblicato un corposo aggiornamento gratuito che include anche migliorie al bilanciamento e da ufficialmente il via alla nuova season, Kage è al momento l'unico lottatore confermato, altri ingressi nel roster verranno svelati nei prossimi mesi. In apertura trovate un trailer del personaggio mentre in calce alla notizia potete visualizzare alcuni screenshot diffusi dal publisher.