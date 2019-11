Capcom annuncia Street Fighter 5 Champion Edition e l'arrivo di GIll

Capcom ha annunciato una nuova edizione di Street Fighter V denominata Street Fighter 5 Champion Edition, oltre all'arrivo di Gill, personaggio tratto da Street Fighter III 2nd Impact.

Street Fighter V Champion Edition sarà disponibile in Nord America dal 14 febbraio 2020 (si attende una data per l'Europa) nei formati PlayStation 4 e PC al prezzo di 29.99 dollari mentre l'aggiornamento Upgrade Kit per i possessori di SF5 o SFV Arcade Edition costerà 24,99 dollari.

Questa riedizione includerà tutti i DLC già pubblicati per le precedenti versioni ad eccezione dei costumi Fighting Chance, degli outfit realizzati in collaborazione con gli sponsor e dei contenuti dedicati al Capcom Pro Tour. In totale si parla di 40 personaggi e 200 costumi oltre a migliorie al bilanciamento e il supporto Cross-Play tra le due piattaforme.

Street Fighter V Champion Edition includerà anche Gill, tratto da Street Fighter III 2nd Impact e disponibile come DLC standalone a dicembre, inoltre sarà presente anche un secondo personaggio non ancora annunciato. Con questa mossa Capcom aggiorna dunque il suo picchiaduro di punta in attesa di uno Street Fighter 6 che appare ancora lontano, come confermato recentemente da Yoshinori Ono, producer e direttore del franchise.