Capcom annuncia la sua line-up e il suo programma per il Tokyo Game Show 2018

Capcom ha svelato con un mese di anticipo la sua line-up e il suo programma per il Tokyo Game Show 2018, la nuova edizione dell'importante fiera giapponese in programma dal 20 al 23 settembre. Tra i giochi confermati troviamo Devil May Cry 5 e Resident Evil 2.

Line-up

Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) - giocabile su PS4 e Xbox One

Mega Man 11 (PS4, Xbox One, Switch, PC) - giocabile su PS4 e Switch con quattro stage e tre livelli di difficoltà selezionabili

Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) - giocabile nei panni di Leon Kennedy e Claire Redfield

Street Fighter 30th Anniversary Collection (PS4, Xbox One, Switch, PC) - tutti i titoli inclusi nella collezione saranno giocabili

Il 23 settembre si svolgerà anche il Monster Hunter: World Dream Match, una competizione in cui si sfideranno i cinque team vincitori dei tornei di Monster Hunter: World disputati in Giappone, Corea, America, Hong Kong e Taiwan. Il vincitore verrà stabilito in base al tempo di completamento delle due nuove quest "Dream Match", elencate di seguito:

The End of Rebellion and Law

Livello Cacciatore: 16 superiore

Campo: Arena

Armi: Hammer, Hunting Horn, Lance, Insect Glaive, Light Bowgun

Mostro: Bazelgeuse

The Hunter and the Blue Queen

Livello Cacciatore: 16 o superiore

Campo: Arena

Armi: Great Sword, Sword and Shield, Gunlance, Charge Axe, Heavy Bowgun

Mostro: Lunastra

Ricordiamo che il Tokyo Game Show 2018 si terrà al Makuhari Messe di Chiba dal 20 al 23 settembre prossimi. Sapevate che Sony Japan ospiterà il PlayStation LineUp Tour qualche giorno prima, il 10 settembre?