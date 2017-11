Capcom annuncia uno streaming per il trentesimo anniversario di Mega Man

ha annunciato che il 4 dicembre alle 08:00 del mattino (ora italiana) trasmetterà uno speciale livestream per festeggiare il trentesimo anniversario di, mascotte della compagnia nata nel 1987.

La trasmissione potrà essere seguita in diretta sul canale Twitch di Capcom Unity, la compagnia ripercorrerà la storia del robottino blu e parlerà del futuro della saga. Al momento non ci sono ulteriori dettagli a riguardo ma è probabile che la casa di Osaka possa in questa occasione svelare almeno un nuovo titolo o una collection celebrativa per il trentesimo compleanno.

Recentemente, la compagnia ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per cercare personale con l'obiettivo di riportare in vita vecchi franchise, tra cui Mega Man.