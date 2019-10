Capcom aperta a nuovi remake e revival dopo il successo di DMC 5 e Resident Evil 2

Tramite ResetEra arriva un'informazione interessante, anche se abbastanza prevedibile, riguardante Capcom. Il successo di Devil May Cry 5 e quello di Resident Evil 2 Remake non sono ovviamente passati inosservati e il publisher ha dunque deciso di intraprendere nuovamente quella strada.

I due titoli infatti, oltre ad essersi rivelati un successo a livello di vendite, hanno anche riacceso gli entusiasmi nei confronti di due serie che ora sono nuovamente tra le più amate dai fan, rimettendo in carreggiata un brand importante come quello di Devil May Cry, e regalando a Capcom altro materiale cui attingere grazie ai diversi capitoli di Resident Evil ancora da riesplorare.

E sembra essere proprio questa l'intenzione di Capcom, che vuole dunque produrre nuovi remake e provare a far tornare in auge altre IP già esistenti: "Le nostre iniziative saranno atte a: 1) incrementare le vendite digitali, 2) rimpolpare la nostra lineup di titoli, 3) risvegliare proprietà intellettuali in stand by", ha scritto l'azienda nel report.

Insomma, a quanto pare assisteremo alla release di un nuovo remake prima del termine dell'anno fiscale. Di cosa pensate che si tratti?

Nel frattempo, per approfondire sulla bontà del lavoro di Capcom, sul nostro sito trovate sia la recensione di Devil May Cry 5, sia la recensione di Resident Evil 2 Remake.