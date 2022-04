Capcom Arcade 2nd Stadium in arrivo? Nuova raccolta rivelata dalla rating board coreana

Un secondo Capcom Arcade Stadium sarebbe in lavorazione presso gli studi di Capcom. Una nuova raccolta, infatti, è stata appena classificata dal Game Rating and Administration Committee of Korea, che ha svelato l'esistenza di Capcom Arcade 2nd Stadium senza però fornire maggiori dettagli sul progetto.

La rating board coreana ha attualmente registrato l'esistenza di una versione PC per la fantomatica compilation ancora mai confermata dalla software house giapponese, ma non è da escludere che siano in sviluppo anche versioni console: del resto, il primo Capcom Arcade Stadium è disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch oltre che su Steam, pertanto è lecito attendersi l'arrivo della collection in più formati.

Il nostro speciale su Capcom Arcade Stadium ha evidenziato quanto fosse memorabile questa raccolta per i giocatori più nostalgici e gli appassionati di retrogaming, motivo per cui c'è grande curiosità di scoprire non solo se una seconda edizione esiste effettivamente, ma anche quali altri grandi classici del passato offrirà ai fan. A questo punto non resta che attendere maggiori chiarimenti da parte di Capcom nelle prossime settimane.

In passato, inoltre, il primo titolo è stato soggetto di un avvenimento curioso: Capcom Arcade Stadium ha fatto il botto su Steam, con 400.000 giocatori connessi ed arrivando a rivaleggiare con i numeri di DOTA 2. Purtroppo questo exploit di popolarità è dipeso dai bot messi a punto da migliaia di giocatori con l'obiettivo, in questo modo, di guadagnare le carte di Steam messe a disposizione da Capcom.