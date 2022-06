Capcom Arcade 2nd Stadium: la lista completa dei giochi trapela sul Microsoft Store

Sebbene sia arrivata la conferma ufficiale dell'arrivo di Capcom Arcade 2nd Stadium, non è mai stata condivisa dalla casa di Osaka la lista dei classici che saranno inclusi all'interno di questa nuova raccolta dedicata agli amanti del retrogaming.

In attesa che il publisher condivida tutti i dettagli al riguardo, è intanto trapelato attraverso il Microsoft Store l'elenco dei giochi che dovrebbero arrivare all'interno di Capcom Arcade 2nd Stadium. Scorrendo la lista si leggono nomi storici come Mega Man: The Power Battle, Street Fighter, Darkstalkers: The Night Warriors e molti altri. Di seguito vi riportiamo l'elenco integrale:

1943 Kai

Black Tiger

Block Block

Capcom Sports Club

Darkstalkers: The Night Warriors

Eco Fighters

Gan Sumoku (GunSmoke)

Hissatsu Buraiken (Avengers)

Hyper Dyne Side Arms

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Knights of the Round

Last Duel

Magic Sword

Mega Man: The Power Battle

Mega Man 2: The Power Fighters

Night Warriors: Darkstalkers' Revenge

Pnickies

Rally 2011 LED Storm

Saturday Night Slam Masters

Savage Bees (Exed Exes)

SonSon

Street Fighter

Street Fighter Alpha: Warriors' Dreams

Street Fighter Alpha 2

Street Fighter Alpha 3

Super Gem Fighter Mini Mix

Super Puzzle Fighter II Turbo

The King of Dragons

The Speed Rumbler (Rush & Crash)

Three Wonders

Tiger Road

Vampire Savior: The Lord of Vampire

È molto probabile che ne sapremo di più nel corso del Capcom Showcase fissato dalla compagnia nipponica alla mezzanotte tra il 13 e il 14 giugno. Nell'attesa degli annunci e delle sorprese che ci aspettano, i rumor parlano di una lineup formata dal DLC di Resident Evil Village, Pragmata e Dragon's Dogma.