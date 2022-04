Capcom Arcade 2nd Stadium è realta: la conferma arriva da Steam

All'inizio di aprile 2022 la rating board coreana aveva rivelato l'esistenza di Capcom Arcade 2nd Stadium, ipotetica nuova raccolta dei classici arcade di Capcom finora mai confermata ufficialmente. Ora però qualcosa si è mosso sul serio, confermando l'esistenza del nuovo progetto.

La conferma arriva dalla pagina Steam di Capcom Fighting Collection: leggendo infatti la descrizione del prodotto, in particolare tra le offerte speciali messe a disposizione da tutti coloro che compreranno la raccolta dedicata ai picchiaduro della casa di Osaka, si parla esplicitamente di Capcom Arcade 2nd Stadium come bonus per l'acquisto di Capcom Fighting Collection entro le ore 23:59 del 30 settembre 2022.

Non è chiaro al momento quante e quali perle del passato faranno parte della nuova compilation, ma è assicurata la presenza di Three Wonders come parte del set: i stratta di un'apprezzatissima raccolta del 1991 contenente tre giochi ben distinti tra loro (l'action/platform Midnight Wanderers, lo shooter Chariot e il puzzle game Don't Pull) che fece furore all'epoca nelle sale giochi di tutto il mondo. Non resta quindi che attendere maggiori dettagli da parte di Capcom sulla futura raccolta (e su tutte le piattaforme che la ospiteranno oltre al PC) che farà la gioia dei più nostalgici e degli amanti del retrogaming.

Nell'attesa potete leggere il nostro speciale su Capcom Arcade Stadium, oltre a godervi tutti i capolavori del passato inclusi nella prima collection.