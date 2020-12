Capcom Arcade Stadium: annunciati i tre DLC Pack con i classici della compagnia

Annunciata nel corso dei Game Awards 2020 assieme al nuovo Ghost 'n Goblins Resurrection, Capcom Arcade Stadium è una raccolta esclusiva per Nintendo Switch che includerà i classici arcade della compagnia di Osaka.

Il download di Capcom Arcade Stadium sarà gratuito, ma la versione base permetterà di giocare liberamente ad un solo gioco, ossia 1943 - The Battle of Midway, mentre gli altri dovranno essere comprati. Il primo gioco acquistabile ad essere stato annunciato è stato Ghosts ‘n Goblins, che sarà disponibile singolarmente. A quest'ultimo andranno ad affiancarsi altri tre pacchetti DLC suddivisi per periodi storici e contenenti dieci giochi ciascuno, la cui identità è stata svelata nelle scorse ore.

Pacchetto 1: L'alba degli Arcade ('84-’88)

Vulgus

Pirate Ship Higemaru

1942

Commando

Section Z

Tatakai no Banka

Legendary Wings

Bionic Commando

Forgotten Worlds

Ghouls ‘n Ghosts

Pacchetto 2: La rivoluzione degli Arcade (’89-’92)

Strider

Dynasty Wars

Final Fight

1941: Counter Attack

Senjo no Okami II

Mega Twins

Carrier Air Wing

Street Fighter II: The World Warrior

Captain Commando

Varth: Operation Thunderstorm

Pacchetto 3: L'evoluzione degli Arcade (’92-’01)

Warriors of Fate

Street Fighter II: Hyper Fighting

Super Street Fighter II Turbo

Powered Gear: Strategic Variant Armor Equipment

Cyberbots: Fullmetal Madness

19XX: The War Against Destiny

Battle Circuit

Giga Wing

1944 The Loop Master

Progear

Ricapitolando, Capcom Arcade Stadium includerà un totale di trentadue classici. Uno gratis e i restanti trentuno a pagamento: Ghost ' Goblins sarà venduto singolarmente, mentre i rimanenti in tre pacchetti DLC da dieci. Capcom Arcade Stadium uscirà in esclusiva su Nintendo Switch nel febbraio del 2021.