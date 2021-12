Capcom Arcade Stadium fa il botto su Steam e rivaleggia con DOTA 2: cosa succede?

Molti di voi lo avranno notato, Capcom Arcade Stadium ha scalato la classifica dei giochi più giocati su Steam superando quota 400.000 giocatori connessi, una esplosione improvvisa dal momento che solitamente i giocatori attivi sull'emulatore Capcom sono poche decine. Ma cosa è successo esattamente?

Stando a PCGamer, la colpa sarebbe dei bot, un massiccio attacco avrebbe indirizzato centinaia di migliaia di bot verso Capcom Arcade Stadium con l'obiettivo di guadagnare carte di Steam, questa opzione è stata da poco aggiunta al gioco ed evidentemente ha ingolosito molti "collezionisti" che hanno ben pensato di attivare i bot per ottenere facilmente nuove trading card.

In molti si erano chiesti il perché di questa improvvisa popolarità di Capcom Arcade Stadium, del resto è piuttosto strano che un gioco con poche decine di utenti schizzi improvvisamente in cima alla top ten di Steam rivaleggiando per numero di giocatori attivi con colossi come DOTA 2 e Counter-Strike Global Offensive, adesso abbiamo la risposta del responsabile di questo fenomeno.

Capcom Arcade Stadium permette di accedere (a pagamento) ad una selezione di classici da sala di Capcom come Ghost n Goblins, 1942, 1943, Black Tiger, Strider, Commando, Dynasty Wars, Street Fighter 2, Battle Circuit, Bionic Commando, Vulgus, Higemaru, SectionZ, Forgotten Worlds, Captain Commando e Final Fight.