Capcom Arcade Stadium debutta su PC, PS4 e Xbox One

Capcom ha annunciato che Capcom Arcade Stadium è ora disponibile per il download gratis su PlayStation 4, PC (via Steam) e Xbox One, dopo aver debuttato lo scorso inverno in anteprima su Nintendo Switch.

Questa raccolta include giochi Capcom degli anni '80 e '90 come Super Street Fighter 2 Turbo, Strider, Commando, Section Z, Mega Twins, Warriors of Fate, Final Fight, Forgotten Worlds o Bionic Commando, in vendita in tre diversi pacchetti da dieci giochi ciascuno o tutti insieme in un mega bundle che include 32 giochi, tra cui 1943 e Ghost n Goblins, non inclusi nei tre pacchetti scaricabili.

Incluso con il download troviamo il gioco gratis 1943 The Battle of Midway, tre i pacchetti disponibili in vendita oltre ad un quarto DLC scaricabile contenente Ghost n Goblins. Ogni gioco incluso in Capcom Arcade Stadium comprende una varietà di opzioni aggiuntive come velocità, livello di difficoltà, impostazioni di visualizzazioni e funzione rewind per riavvolgere il tempo, oltre a filtri e cornici per una grande varietà di cabinati arcade visualizzati in 3D.

La casa di Osaka ha annunciato inoltre che Capcom Arcade Stadium si espanderà in futuro con ulteriori classici arcade che hanno fatto la storia della compagnia, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Capcom Arcade Stadium.