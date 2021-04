Capcom Arcade Stadium e Ghost 'n Goblins Resurrection: svelata l'uscita su PC, PS4 e Xbox

Dopo aver esteso il periodo di accesso alla Demo Finale di Resident Evil Village, Capcom conferma i recenti leak del Microsoft Store e fissa per il 25 maggio la data di lancio ufficiale di Capcom Arcade Stadium su PC, PS4 e Xbox One. Le sorprese per i patiti di retrogaming, però, non sono affatto finite!

La collezione che riassume la storia di Capcom riproponendo tutte le esperienze da cabinato arcade della compagnia giapponese approderà su Steam, PlayStation Store e Microsoft Store il 25 maggio: la versione base comprenderà 1943 The Battle of Midway e ospiterà la sala giochi virtuale di chi deciderà di acquistare i tre pack individuali "Dawn of the Arcade ", "Arcade Revolution" e "Arcade Evolution".

Con l'arrivo di Capcom Arcade Stadium su PC, PS4 e Xbox One assisteremo anche all'espansione della collezione: l'intenzione dichiarata dell'azienda giapponese è infatti quella di includere in futuro più classici arcade. Ulteriori dettagli sui titoli in arrivo e sulle tempistiche di lancio verranno svelati prossimamente.

Nel frattempo, Capcom annuncia che le nuove versioni PC, PlayStation e Xbox della collezione arcade comprenderanno la nuova modalità Invincibility che consentirà agli appassionati di acquisire il potere dell'immortalità nei loro giochi preferiti. Ci sarà poi spazio per la modalità Display Frames Set 1, acquistabile individualmente o sbloccabile gratis con i preordini effettuati prima dell'8 giugno, che fornirà l'accesso a 32 specifici display frame per i titoli della collezione con i quali personalizzare l'aspetto dei cabinati arcade digitali. Per l'occasione, Capcom conferma che Ghost 'n Goblins Resurrection sarà disponibile dall'1 giugno su PC (Steam), PlayStation 4 e Xbox One.