Capcom Arcade Stadium e Ghosts 'n Goblins Resurrection annunciati per Switch

Anche l'azienda di Osaka ha fatto la propria comparsa sul palco dei The Game Awards 2020 con ben due annunci per Nintendo Switch: Capcom Arcade Stadium e Ghosts ‘n Goblins Resurrection.

Nel primo caso si tratta di una raccolta di titoli in arrivo il prossimo febbraio 2021. Tutti i giocatori in possesso di Nintendo Switch potranno scaricare gratuitamente il primo titolo, 1943: The Battle of Midway, e poi acquistare pacchetti da dieci giochi all'interno dei quali troveranno vecchie glorie del calibro di Bionic Commando, Legendary Wings, Pirate Ship Higemaru, Ghouls'n Ghosts, Commando, Forgotten Worlds, Super Street Fighter II Turbo e tanti altri. Sempre per Nintendo Switch è in arrivo Ghosts ‘n Goblins Resurrection, nuovo capitolo della celebre serie Capcom che approderà sulla console ibrida a partire dal prossimo 25 febbraio 2021.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi ai trailer dei nuovi prodotti in arrivo sulla console Nintendo.