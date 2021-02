Capcom Arcade Stadium gratis da oggi in anteprima su Nintendo Switch

Capcom Arcade Stadium è ora disponibile per il download su Nintendo Switch, il gioco è scaricabile gratis dall'eShop e include un classico della casa di Osaka con altri titoli acquistabili come DLC e organizzati in pacchetti tematici.

Decine dei classici arcade di Capcom più amati di sempre sono in arrivo su Nintendo Switch con Capcom Arcade Stadium. Riavvolgi il gioco, modifica la velocità o la difficoltà e scegli fra una gamma di opzioni di visualizzazione per rivivere i tuoi momenti arcade preferiti.

1943 The Battle of Midway è incluso gratuitamente, inoltre in occasione del lancio di Ghosts 'n Goblins Resurrection, la versione originale di Ghosts n Goblins sarà disponibile gratis in Capcom Arcade Stadium. L'app sarà disponibile prossimamente anche su PC (via Steam), PS4 e Xbox One.

Tra i giochi presenti in Capcom Arcade Stadium (acquistabili in DLC tematici) troviamo veri e propri classici arcade di Capcom tra cui Vulgus, 1942, Commando, Forgotten Worlds, Bionic Commando, Legendary Wings, Strider, Final Fight, Captain Commando, Street Fighter II The World Warrior, Battle Circuit, Giga Wing e 1944 The Loop Master, solamente per citarne alcuni.

Una bella occasione per riscoprire i giochi Capcom che hanno segnato più di una generazione, diventando dei capisaldi del genere di riferimento e portando gli stessi al successo, come nel caso di Street Fighter 2.