Capcom Arcade Stadium su PC, Xbox e PlayStation: il Microsoft Store cita la data d'uscita

Con un aggiornamento della pagina di Capcom Arcade Stadium sul Microsoft Store, i curatori del negozio digitale della casa di Redmond forniscono degli importanti indizi sulla data di lancio della collezione arcade su Xbox e, presumibilmente, PC e PlayStation.

Come giustamente sottolineato dal giornalista Sal Romano di Gematsu, nella versione in inglese del Microsoft Store e in tutte le altre maggiori edizioni multilingua del Microsoft Store viene indicata la data di arrivo su sistemi Xbox di Capcom Arcade Stadium per il prossimo 25 maggio. Per tale data, quindi, dovremmo assistere anche alla pubblicazione del titolo su PlayStation Store e PC.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo brevemente che Capcom Arcade Stadium è una collezione che punta a "riportare in vita la magia della sala giochi" attraverso la riproposizione dei titoli Capcom che hanno fatto la storia dei videogame da cabinato, ma con l'aggiunta di funzionalità moderne.

La versione base della collezione, similarmente a quanto sperimentato dagli utenti di Capcom Arcade Stadium in anteprima su Nintendo Switch, sarà scaricabile gratuitamente e comprenderà 1943 The Battle of Midway. Starà poi agli appassionati decidere se e quali titoli aggiungere alla lista dei giochi arcade da fruire acquistando uno dei tre "pacchetti antologici":

Pack 1 - Dawn of the Arcade (dal 1984 al 1988): Vulgus, Pirate Ship Higemaru, 1942, Tatakai no Banka, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds e Ghouls ‘n Ghosts

(dal 1984 al 1988): Vulgus, Pirate Ship Higemaru, 1942, Tatakai no Banka, Legendary Wings, Bionic Commando, Forgotten Worlds e Ghouls ‘n Ghosts Pack 2 - Arcade Revolution (dal 1989 al 1992): Strider, Dynasty Wars, Final Fight, 1941: Counter Attack, Senjo no Okami II, Mega Twins, Carrier Air Wing, Street Fighter II: The World Warrior, Captain Commando e Varth: Operation Thunderstorm

(dal 1989 al 1992): Strider, Dynasty Wars, Final Fight, 1941: Counter Attack, Senjo no Okami II, Mega Twins, Carrier Air Wing, Street Fighter II: The World Warrior, Captain Commando e Varth: Operation Thunderstorm Pack 3 - Arcade Evolution (dal 1992 al 2001): Warriors of Fate, Street Fighter II’: Hyper Fighting, Super Street Fighter II Turbo, Powered Gera: Strategic Variant Armor Equipment, Cyberbots: Fullmetal Madness, 19XX: The War Against Destiny, Battle Circuit, Giga Wing, 1944: The Loop Master e Progea

In attesa di ricevere una conferma o una smentita al leak del Microsoft Store, vi rimandiamo al nostro speciale su Capcom Arcade Stadium.