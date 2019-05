Capcom: attualmente sono in sviluppo 'numerosi titoli' che sfruttano il RE Engine

Nel corso dell'ultimo periodo, Capcom ha portato sul mercato alcuni nuovi titoli ampiamente apprezzati da critica e pubblico, tra i quali possiamo citare Resident Evil Reamke 2 e Devil May Cry 5.

Entrambi i giochi sono stati accolti in maniera calorosa dai fan legati alle rispettive saghe videoludiche. Tra gli elementi comuni ai due giochi, troviamo l'utilizzo per lo sviluppo di entrambi del RE Engine, motore grafico di casa Capcom utilizzato per la prima volta in occasione della realizzazione di Resident Evil 7. Ebbene, sembra che quest'ultimo godrà di un ciclo vitale ancora lungo.

Nel corso di un recente meeting finanziario come vi abbiamo già riportato, la software house ha dichiarato che il RE Engine è adatto allo sviluppi di giochi next gen: ma questo non è tutto. Sembra infatti che il motore grafico stia già venendo utilizzato dagli sviluppatori per la realizzazione di diversi nuovi giochi. Nel corso del medesimo meeting, infatti, i vertici della Compagnia hanno dichiarato che "attualmente ci sono numerosi titoli in sviluppo internamente con il RE Engine". Purtroppo, non è stato fornito, come prevedibile, un numero preciso.



Recentemente, Capcom ha presentato una'importante espansione di Monster Hunter World: Iceborne includerà l'area di gioco più ampia di MHW. Quali saranno i misteriosi giochi attualmente in sviluppo? Potremo vederne qualcuno annunciato all'E3 2019? Per saperlo, non resta che attendere! Quali sono le vostre speranze?