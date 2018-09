Capcom Beat 'Em Up Bundle annunciato per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Capcom ha annunciato l'arrivo di Capcom Beat 'Em Up Bundle, una raccolta di vari picchiaduro a scorrimento storici della compagnia che faranno il proprio ritorno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Capcom Beat 'Em Up Bundle arriverà il 18 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Switch, al prezzo di 19.99 euro, disponibile esclusivamente in formato digitale in Occidente. Il pacchetto include Final Fight (1989), Captain Commando (1991), The King of Dragons (1991), Knights of the Round (1991), Warriors of Fate (1992), Armored Warriors (1994) e Battle Circuit (1997), questi ultimi due al debutto assoluto su piattaforme casalinghe.



Tutti i titoli supporteranno il multiplayer in co-op locale e online, inoltre i giochi includeranno gallerie con nuovi artwork, dietro le quinte, documentari sullo sviluppo e altri contenuti esclusivi sulla realizzazione dei singoli prodotti della raccolta. In Giappone Capcom Beat 'Em Up Bundle sarà disponibile anche in formato retail per PS4 e Xbox One, in una edizione speciale da collezione che include una copia del gioco e la replica (non funzionante) di un mini cabinato arcade, oltre ad adesivi e cartoline illustrate.