Capcom contro le casse premio nei videogiochi: non servono a far felici le persone

Nel più recente resoconto finanziario di Capcom la casa di Osaka si è espressa anche sui modelli di business basati su casse premio (Loot Box o Gacha, in Giappone), definendo queste ultime non in linea con la filosofia dell'azienda.

Nel rapporto si legge che "il mercato dei videogiochi giapponese si è interrogato per anni sul problema dei Gacha, meccaniche di gioco simili alle lotterie. Oltreoceano si parla di casse premio e queste sono state bandite in moltissimi paesi. Capcom crea intrattenimento e crede che i videogiochi debbano essere goduti come tali, come giochi capaci di divertire e non certo offrire il brivido dei giochi a premi o del gioco d'azzardo. Vogliamo che le persone siano felici giocando con i nostri videogiochi e non che possano rovinarsi a causa dei costi eccessivi dei Gacha. Le casse premio non servono a fare felici le persone."

Capcom continua poi confermando che: "La nostra scelta è quella di limitare i Gacha al minimo nei giochi mobile mentre nei videogiochi per home console non inseriamo casse premio di alcun tipo, l'esperienza completa è godibile sin da subito, con contenuti extra facoltativi venduti a basso prezzo."

Una strategia ben precisa che sembra aver dato i suoi frutti in questi anni, Capcom fa sapere che non intende cambiare il suo modello di business e non inserirà Loot Box a pagamento nei suoi prossimi titoli.