Capcom celebra i Million-Seller: da Monster Hunter a Devil May Cry, i giochi più venduti

Capcom è solita aggiornare progressivamente le performance di vendita delle proprie produzioni, così da identificare quelli che definisce "Titoli di Platino", ovvero i giochi in grado di vendere più di un milione di copie.

L'ultimo update copre l'arco di tempo sino al 30 giugno 2020 e offre un'interessante panoramica dei risultati più soddisfacenti conseguiti dalla storica software house. L'elenco completo raccoglie ben 102 giochi, appartenenti ad un ampio set di IP differenti. Tra queste, piuttosto prevedibilmente, trovano spazio alcuni dei brand più remunerativi di Capcom, come Monster Hunter o Resident Evil, ma non solo.

A trionfare su tutti i concorrenti è ad ogni modo Monster Hunter: World. L'ultimo capitolo dell'hunting game ha infatti infranto i record raggiunti da ogni predecessore, con oltre 16 milioni di copie vendute dal lancio. Medaglia d'argento, ma con molta distanza, è Resident Evil 7: Biohazard, capace di conquistare ben 7,9 milioni di appassionati. Infine, terzo gradino del podio per Resident Evil 5, con 7,7 milioni di copie vendute. Meritevole di menzione anche la performance di Monster Hunter World Iceborne: l'espansione si piazza infatti al settimo posto, con 5,8 milioni di copie. Rappresentato nella lista troviamo ovviamente anche il franchise di Devil May Cry, il cui episodio di maggior successo è proprio l'ultimo episodio. Devil May Cry 5 conquista infatti il diciassettesimo posto, con 3,7 milioni di copie.