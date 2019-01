Capcom celebra il primo anniversario di Monster Hunter World con un nuovo evento

Il 28 gennaio 2018 Capcom lanciava Monster Hunter World, titolo capace di riscuotere un notevole successo con oltre dieci milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il publisher si prepara ora a festeggiare questo anniversario con un nuovo evento speciale.

"Per ringraziare i cacciatori di tutto il mondo, siamo lieti di annunciare il nuovo festival di ringraziamento nella Caccia celeste! La Caccia celeste ti accoglierà con nuove decorazioni e persino i Felyne saranno pronti a festeggiare! Che sorprese avrà in serbo l'Assistente? Naturalmente, anche il Poogie mostrerà il suo lato festivo! Per tutta la durata dell'evento, quasi tutte le missioni evento precedentemente rilasciate verranno rese disponibili. Inoltre, ci saranno missioni speciali con mostri che hanno avuto un anno intero per pianificare la loro vendetta e che sono pronti a scatenare la propria furia! Il bonus di accesso giornaliero e le richieste limitate offriranno delle sorprese molto speciali! In aggiunta a ciò, potrai ottenere oggetti ed equipaggiamento unici. Sarà disponibile un piatto speciale stagionale presso la mensa, e oggetti e i servizi presso le strutture saranno scontati."

Il nuovo evento celebrativo di Monster Hunter World si terrà dal 26 gennaio al 21 febbraio, il prossimo mese arriverà inoltre anche il crossover con The Witcher 3 Wild Hunt. A fine anno arriverà Iceborne, la prima grande espansione del gioco, che introdurrà tantissime novità e un nuovo arco narrativo per la storia, oltre all'introduzione del G-Rank.