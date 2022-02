Capcom: il codice del countdown contiene riferimenti a Resident Evil, DMC e Street Fighter

A inizio settimana Capcom ha lanciato un conto alla rovescia che scadrà tra pochi giorni, nel frattempo dataminer e curiosi hanno iniziato a scavare nel codice sorgente trovando alcuni indizi... o forse no?

Analizzando il codice della pagina web del countdown, sono state trovate alcune stringhe che riportano i nomi di Biohazard, Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry e Mega Man, oltre ad Ace Attorney e altri titoli celebri della casa di Osaka. Ci possiamo aspettare quindi un grandissimo annuncio?

In realtà non è detto, dal momento che i vari nomi potrebbero essere stati inseriti nel codice della pagina unicamente per motivi legati al SEO e all'indicizzazione su Google e non è detto che siano necessariamente collegati al contenuto dell'annuncio. Oppure Capcom potrebbe aver scelto di imbottire il codice sorgente di nomi per confondere le idee, ma è difficile (per non dire impossibile) attendersi un revel legato a tutti i giochi citati.

Secondo alcuni insider l'annuncio di Capcom riguarderà Street Fighter 6, il conto alla rovescia infatti terminerà durante la finale della Capcom Cup, evento eSport dedicato proprio a Street Fighter. E quale miglior occasione per svelare al mondo l'esistenza del nuovo episodio della celebre saga picchiaduro? Altra ipotesi riguarda il reveal di Resident Evil 4 Remake ma in questi caso gli insider sono più cauti e per quanto non sia esclusa, questa possibilità non sembra convincere del tutto.