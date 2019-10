Capcom sarà al Comic-Con di New York questa settimana

Capcom USA ha annunciato che parteciperà al Comic-Con di New York in programma dal 3 al 6 ottobre. La divisione americana del publisher ha svelato anche la lineup dei giochi che porterà in fiera.

Nello specifico i visitatori del Comic-Con potranno provare Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, Resident Evil 5&6 per Nintendo Switch, una demo di Project REsistance e Iceborne, l'ultima acclamata espansione per Monster Hunter World. La casa di Osaka ha previsto anche un panel per il 4 ottobre intitolato The World of Capcom e dedicato alla storia della compagnia, non è chiaro se in questa occasione il publisher svelerà anche nuovi progetti.

Negli ultimi anni Capcom ha ottenuto buoni successi commerciali grazie a titoli come Monster Hunter World (il singolo gioco Capcom più venduto di sempre con oltre tredici milioni di copie), Devil May Cry V e Resident Evil 2 Remake, la società intende capitalizzare questo successo continuando ad espandere i suoi franchise di punta e lavorando per creare nuove serie che possano conquistare il grande pubblico.