Capcom Cup 2018, riscatto Giappone: il trofeo torna a casa

Questo fine settimana è andata in scena la fase finale della Capcom Cup 2018 e, come era lecito aspettarsi, la Top4 non poteva che esser dominata da giocatori giapponesi.

Scontato, quindi, che il campione del 2018 di Street Fighter provenga dal Sol Levante, territorio che sforna con costanza maestri nell'arte del beat 'em up.

Il titolo di campione è andato a Kanamori "Gachikun" Tsunehori (che fa parte della scuderia Red Bull eSports), che ha battuto Hiromiki "Itabashi Zangief" Kumada e, nel corso dell'evento, è riuscito ad avere la meglio anche su colleghi ben più titolati.

Tra l'altro il ragazzo, oltre al titolo, ha anche vinto il prize pool più grande nella storia dei tornei di picchiaduro: se ne torna infatti a casa con almeno 250.000 Dollari. Il percorso verso la finale non è stato facile per Gachikun. Ha dovuto confrontarsi con alcuni dei migliori giocatori della scena, tra cui Tokido e Fujimura.

La vittoria di Gachikun rappresenta anche il riscatto del Giappone alla Capcom Cup. Le due precedenti edizioni infatti non erano state vinte da giocatori provenienti dal Sol Levante. Nel 2017 era stato il dominicano MenaRD a portarsi a casa il trofeo. L'anno prima, invece, l'onore era toccato a NuckleDu, statunitense del Team Liquid.