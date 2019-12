Capcom Cup 2019: Seth in Street Fighter 5, problemi di surriscaldamento durante il torneo

Durante la Capcom Cup 2019 è stato annunciato l'ingresso di Seth nel roster di Street Fighter V: questa nuova aggiunta sarà disponibile dal 14 febbraio 2020 insieme alla nuova edizione di SF5, denominata Champion Edition.

A partire da oggi invece tutti coloro che hanno acquistato Street Fighter V Champion Edition Upgrade Kit possono giocare nei panni di Gill, personaggio annunciato lo scorso mese di novembre e ora disponibile come parte dell'upgrade alla Champion Edition.

Altra notizia proveniente dalla Capcom Cup 2019 riguarda la presenza di problemi con le console utilizzate per far girare il gioco (Street Fighter 5, appunto) durante il torneo. A quanto pare le PS4 e PS4 PRO presenti in sala si sono scaldate talmente tanto da costringere l'organizzazione a riavviare fisicamente le due console (come riportato su ResetERA) con evidenti disagi anche per la diretta streaming dell'evento.

Non è chiaro cosa abbia effettivamente causato queste problematiche, l'ipotesi più probabile è quella di un posizionamento errato che difficilmente favoriva la corretta areazione delle due console PlayStation, unito ad una temperatura della stanza forse troppo eccessiva.

Street Fighter V Champion Edition sarà disponibile dal 14 febbraio 2020 su PS4 e PC, ancora nessuna possibile notizia tiguardo l'arrivo del picchiaduro Capcom su piattaforme della famiglia Xbox o Nintendo Switch.