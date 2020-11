Capcom: i dati personali degli utenti sono stati rubati

Brutta situazione per la casa di Osaka, Capcom è stata vittima di un attacco Ransomware a inizio novembre, il furto riguarda codici sorgente, roadmap dei giochi in arrivo e anche dati personali degli utenti iscritti alle community Capcom.

L'azienda ha confermato che tra i dati compromessi tra il 2 e il 4 novembre trovano spazio anche informazioni personali degli utenti tra cui nome, cognome, indirizzo email e data di nascita dei clienti del Capcom Store USA, nome e indirizzo email degli utenti registrati al sito eSports Capcom USA e infine nome, indirizzo, numero di telefono e email degli iscritti al sito e all'eCommerce giapponese.

La compagnia afferma che nessun dato relativo alle carte di credito è stato rubato, inoltre i server europei non sono stati compromessi in alcun modo. Oltre ai dati dei clienti e dei giocatori sono a rischio anche i dati sensibili di dipendenti ed ex dipendenti e delle loro famiglie, tra cui nomi, numeri di telefono, indirizzi e altre informazioni personali.

Gli autori dell'attacco, conosciuti come Ragnar Locker, hanno chiesto un riscatto a Capcom, si stima che circa 1 Terabyte di dati sensibili sia in possesso del gruppo in questione. Le forze dell'ordine stanno lavorando e collaborando con Capcom per consegnare i colpevoli alla giustizia.