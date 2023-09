Capcom declinerebbe offerte d'acquisizione da Microsoft: 'Meglio essere partner alla pari'

Ora che è arrivato il sì provvisorio del CMA all'affare Microsoft-Activision, viene spontaneo chiedersi se il colosso di Redmond tenterà ulteriori acquisizioni in futuro così da allargare sempre di più la scuderia Xbox Game Studios. E se un domani anche Capcom ricevesse una proposta simile?

Qualora dovesse davvero arrivare, però, la risposta della storica compagnia nipponica sarebbe un "no". Ad affermarlo è il COO di Capcom, Haruhiro Tsujimoto, nel corso di un'intervista con Bloomberg. "Declineremmo gentilmente l'offerta", ha dichiarato Tsujimoto aggiungendo che sarebbe meglio "rimanere partner alla pari". Il COO ha poi sottolineato che l'obiettivo di Capcom per il futuro è di crescere internamente in maniera costante con lo scopo di perfezionare sempre di più i propri talenti interni.

Per Tsujimoto è dunque importante mantenere ottimi rapporti con partner esterni multipli pur continuando comunque a concentrarsi sul proprio operato interno, ed è anche per questa ragione che la l'azienda non ha mai preso in considerazione acquisizioni. Insomma, indipendentemente da cosa riserverà il futuro, la casa di popolari brand quali Resident Evil, Street Fighter e Monster Hunter intende restare indipendente e collaborare così con quanti più partner possibili, Microsoft compresa.

Intanto è emerso che, dopo Activision Blizzard, Microsoft non potrà acquisire Ubisoft per i prossimi 10 anni, ma non è da escludere che il colosso americano si stia già guardando attentamente attorno per individuare altre potenziali compagnie a cui avanzare proposte di fusione.