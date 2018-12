Capcom: Devil May Cry 5 è prima di tutto un'esperienza single player

Capcom ha voluto chiarire alcuni aspetti legati al multiplayer cooperativo di Devil May Cry 5, nuovo attesissimo episodio della serie, la cui demo è stata pubblicata su Xbox One alla fine della scorsa settimana.

Il publisher ha ribadito che "Devil May Cry 5 è prima di tutto un'esperienza single player", tuttavia non mancheranno sessioni in cui potremo incontrare altri giocatori online, comandando uno dei tre personaggi (Dante, V o Nero). Giocando in single player gli altri personaggi saranno controllati dalla CPU mentre se siamo connessi alla rete potremo affidare il controllo a un giocatore in carne ed ossa.

Capcom non vuole che la co-op di Devil May Cry 5 prenda il sopravvento sulla storia e dunque non sarà disponibile una vera e propria modalità multigiocatore, questo perchè il gioco rappresenta come ribadito un'esperienza pensata principalmente per il single player.

Devil May Cry 5 uscirà l'8 marzo 2019 su PC, PS4 e Xbox One, una demo è disponibile ora sulla console Microsoft e arriverà presto anche su PlayStation.