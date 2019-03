Capcom ha distribuito oltre due milioni di copie di Devil May Cry 5

Capcom ha annunciato di aver distribuito due milioni di copie di Devil May Cry V in tutto il mondo dal lancio, avvenuto lo scorso 8 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un successo dunque per il ritorno di Dante, fortemente voluto da pubblico e critica.

Ad oggi la serie ha venduto oltre 19 milioni di unità dal debutto, avvenuto con Devil May Cry uscito nel 2001 su PlayStation 2. Devil May Cry 5 arriva a dieci anni di distanza dal lancio del predecessore, pubblicato nel 2008 su PC, PlayStation 3 e Xbox One.

Un ritorno particolarmente atteso, premiato dal buon successo commerciale che ha spinto Capcom a distribuire oltre due milioni di unità in due settimane. Il gioco è stato accolto positivamente in particolar modo Europa e Nord America mentre in Giappone le vendite non hanno brillato, superando di poco le 200.000 copie vendute nel weekend di lancio.

Capcom, in ogni caso, si è detta contenta dei risultati raggiunti e continuerà a lavorare sul futuro della serie, inoltre è stato confermato che il primo aprile arriverà il DLC gratis Palazzo di Sangue, modalità già presente nei precedenti episodi e pronta a tornare anche nel nuovo Devil May Cry 5.