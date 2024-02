Capcom dopo Dragon's Dogma 2: i prossimi giochi costeranno €80?

Atteso al lancio a marzo da tutti gli appassionati di action-RPG open world, Dragon's Dogma 2 sarà il primo gioco di Capcom a costare al lancio 80 euro. A questo precedente potrebbero far seguito molti altri giochi della compagnia di Osaka, stando alle dichiarazioni diffuse durante l'ultimo incontro con gli azionisti.

Capcom ha affermato di star valutando la possibilità di rivedere la propria strategia di prezzo dei suoi software dopo l'uscita di Dragon's Dogma 2. Con altre società che fissano sempre più spesso i prezzi dei giochi a $70 (80 euro), al produttore di Resident Evil e Monster Hunter è stato chiesto di offrire dettagli sulla sua politica dei prezzi per il prossimo anno fiscale, che inizierà ad aprile 2024.

"Dragon's Dogma 2, il cui lancio è previsto per quest'anno fiscale, avrà un prezzo di $69,99", ha esordito Capcom. "I costi di sviluppo a livello di settore stanno aumentando e stiamo considerando una revisione dei prezzi come un'opzione. In definitiva, intendiamo adottare un approccio ponderato nel fissare i prezzi dei nostri giochi, ed al tempo stesso prestare attenzione al feedback degli utenti". Pur non dando indicazioni più precise, Capcom ha inoltre affermato di considerare Dragon’s Dogma 2 "nella classe dei milioni di copie vendute", e dunque di nutrire grandi ambizioni per il suo ruolistico.

Non sarebbe una grossa sorpresa se Capcom iniziasse effettivamente a pubblicare più titoli da 80 euro , considerando che il presidente della compagnia ha affermato lo scorso settembre di ritenere basso il prezzo attuale dei videogiochi.

"Personalmente, ritengo che i prezzi dei giochi siano troppo bassi", aveva dichiarato Haruhiro Tsujimoto durante il Tokyo Game Show, secondo quanto riportato da Nikkei. "I costi di sviluppo sono circa 100 volte più alti rispetto ai tempi del Famicom (NES), ma il prezzo del software non è aumentato così tanto. C'è anche la necessità di aumentare i salari per attrarre persone di talento. Dato che i salari stanno aumentando in tutto il settore, penso che l’opzione di aumentare i prezzi unitari sia una forma di business sana".

Il continuo aumento dei costi è il motivo per cui, secondo l'analista Mat Piscatella, molte compagnie videoludiche puntano a sopravvivere al 2024.