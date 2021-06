Capcom E3 2021: tutti gli annunci dal DLC di Resident Evil Village a Monster Hunter

Il 14 giugno Capcom ha trasmesso uno showcase E3, una trasmissione piuttosto breve e in realtà anche avara di novità, con un focus dedicato a Resident Evil Village, Monster Hunter e (sopratutto) The Great Ace Attorney Chronicles.

Capcom ha mostrato il gameplay di The Great Ace Attorney Chronicles, "nuovo" episodio della serie Ace Attorney, nuovo tra virgolette perchè parliamo di un titolo uscito nel 2015 in Giappone su Nintendo 3DS e mai pubblicato in Europa e Stati Uniti, in arrivo a luglio per la prima volta in Occidente.

Spazio anche agli aggiornamenti di Monster Hunter Rise e in particolare all'update 3.1 che introdurrà una collaborazione con Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin e nuove quest. Capcom ha poi annunciato la demo di Monster Hunter Stories 2, questa arriverà la prossima settimana e permetterà di testare il primo atto del gioco, in uscita a luglio su Nintendo Switch e PC.

E' stato poi annunciato il primo DLC di Resident Evil Village, senza purtroppo mostrare assolutamente nulla. Il producer del gioco ha confermato che, a grande richiesta, la compagnia ha iniziato a progettare un contenuto aggiuntivo per il survival horror, senza però scendere nei dettagli.

In chiusura, spazio all'eSport e al torneo Capcom Pro Tour dedicato a Street Fighter. L'appuntamento Capcom E3 2021 si chiude così, senza sorprese e senza grossi annunci di alcun tipo.