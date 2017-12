Capcom era al lavoro sugli Amiibo di Resident Evil Revelations 1&2 per Switch

Secondo alcuni report trapelati sul web,era al lavoro suglidi. La casa di Osaka aveva già preparato alcuni prototipi delle statuine di alcuni personaggi (tra cui Hunk e Lady Hunk) tuttavia il progetto non è andato in porto.

Come saprete, i due giochi sono compatibili con gli Amiibo, tuttavia non verranno prodotte statuine degli eroi di Resident Evil Revelations, i motivi che hanno portato alla cancellazione del progetto non sono stati resi noti ma sembrano essere legati principalmente a problemi legati alla qualità costuttiva finale dei prodotti.

Resident Evil Revelations 1&2 per Nintendo Switch sono disponibili in Europa dallo scorso 28 ottobre, acquistabili singolarmente o in bundle sull'eShop, la versione retail non è stata infatti pubblicata nel nostro continente.