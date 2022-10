Capcom festeggia i 35 anni di Mega Man: quale futuro per la serie?

Con il leggendario Mega Man che si avvicina a grandi passi al suo trentacinquesimo anniversario (il capostipite del franchise venne pubblicato in Giappone il 17 dicembre 1987 con il nome di Rockman), Capcom non poteva certo esimersi dal festeggiare il robottino blu ed ha già dato il via alle celebrazioni con la prima iniziativa.

Per il momento la casa di Osaka si è limitata a mostrare il logo ufficiale per i 35 anni di Mega Man, oltre ad annunciare una collaborazione con AVIREX, brand specializzato in vestiario che ha realizzato un'apposita t-shirt a tema per l'occasione, con sopra disegnati gli sprites originali del protagonista e di una delle sue nemesi, Proto Man: la maglietta verrà venduta sul suolo nipponico al prezzo di 6490 yen, circa 45 euro.

A parte questi primi reveal minori, Capcom non ha fornito nessun dettaglio su come dovrebbero proseguire i festeggiamenti per la sua mascotte, e resta il mistero sulla possibilità che questo anniversario possa dare il via all'arrivo di nuovi progetti del tutto inediti per il brand: sappiamo che Mega Man Battle Network Legacy Collection arriverà nel corso del 2023, contenente 10 giochi della serie spin-off pubblicati su GBA e Nintendo DS, ma per il resto non sembra esserci altro all'orizzonte per il personaggio.

Negli scorsi anni Capcom aveva confermato lo sviluppo di un nuovo Mega Man che però poteva anche non trattarsi di Mega Man 12, ma da allora non ci sono più stati aggiornamenti concreti: che il trentacinquesimo anniversario possa essere la giusta occasione per annunciare un nuovissimo gioco?