Capcom festeggia il decimo anniversario di Dragon's Dogma, nessuna notizia sul sequel

Capcom ha aperto il sito per festeggiare i dieci anni di Dragon's Dogma, lanciato il 24 maggio del 2012 su Xbox 360 e PlayStation 3. Nel 2022 si celebrano quindi i dieci anni di questo amato franchise, messo purtroppo in disparte negli ultimi anni.

Il Game Director Hideaki Itsuno ha lasciato un messaggio per tutti i sostenitori della saga: "Dragon's Dogma, uscito per la prima volta nel 2012, festeggia il suo 10° anniversario! Grazie, Arisen, per aver impugnato le armi e aver affrontato sfide impossibili. Ti siamo eternamente grati per il tuo supporto negli anni e speriamo tu voglia unirti a noi in questa celebrazione epocale di Dragon's Dogma!"

Il sito presenta la storia di Dragon's Dogma a partire dal prologo in formato digital comic e finendo con gli evento narrati nella serie Netflix uscita nel 2020. In mezzo, gli eventi accaduti in Dragon's Dogma e Dragon's Dogma Dark Arisen. Per festeggiare l'anniversario, Dark Arisen è in sconto sul Nintendo eShop giapponese, in vendita a 990 yen con uno sconto del 75% sul prezzo di listino.

E per quanto riguarda Dragon's Dogma 2? Purtroppo non ci sono notizie concrete, negli anni sono emersi tanti leak ma ad oggi nessun annuncio è stato fatto da Capcom e la saga è di fatto ferma dai tempi di Dragon's Dogma Online, uscito solo in Giappone, se escludiamo la più recente riedizione di Dragon's Dogma Dark Arisen.