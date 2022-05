Capcom Fighting Collection: nessun ritorno per le vecchie serie dopo la raccolta

Negli scorsi mesi Capcom ha annunciato Capcom Fighting Collection, raccolta di dieci diversi iconici picchiaduro che hanno scritto la storia della compagnia giapponese, sia in sala giochi che su console. Un'operazione nostalgia che farà la gioia dei fan del genere, data la presenza di grandi classici quali Darkstalkers e Red Earth.

L'uscita della raccolta, fissata per il 24 giugno 2022 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, non deve tuttavia essere considerata come un potenziale apripista per il ritorno di vecchi franchise dormienti, dato che non sembra assolutamente essere questa l'intenzione di Capcom. A spiegarlo è il producer di Street Fighter, Shuhei Matsumoto, che rivela i motivi che hanno portato alla nascita della collection.

"Volevo onestamente che questi giochi venissero riscoperti su console di attuale generazione. Volevo che le persone che avevano sentito parlare di questi giochi senza mai averli provati avessero questa opportunità. Ciò detto, non credo che la raccolta aumenterà necessariamente le chance di un revival di queste serie", afferma Matsumoto, spegnendo dunque sul nascere le speranze di rivedere in scena brand un tempo molto popolari come Darkstalkers attraverso nuove iterazioni.

Nulla ovviamente vieta un cambio di piani in futuro, per adesso però è meglio rivedersi un round per tutti i 10 giochi della Capcom Fighting Collection, aspettare la sua uscita e godersi il tuffo nel passato riponendo però nel cassetto i sogni su nuovi capitoli di queste serie ormai ferme da decenni.