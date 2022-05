Capcom Fighting Collection: un round per tutti i 10 giochi della raccolta

Oltre alla conferma di Street Fighter 6, negli scorsi mesi è stata anche annunciata la raccolta Capcom Fighting Collection, una compilation di dieci storici picchiaduro della software house giapponese che hanno fatto furore in sala giochi e su console dagli anni '90 in poi.

Da sempre Capcom è considerata una maestra in ambito di Picchiauro 2D, e l'occasione per poter rigiocare queste perle del passato farà indubbiamente gola a tutti i fan di lunga data della casa di Osaka. Ma se siete tra loro che non hanno avuto la fortuna di sperimentare in precedenza i classici che faranno parte della raccolta (come Red Earth, che esordisce su console per la prima volta), un video contenente un round di ogni singolo gioco vi permetterà di assaggiare le qualità di tutte le opere comprese nel pacchetto.

La collection, ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 24 giugno 2022 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e conterrà i seguenti titoli:

Darkstalkers: The Night Warriors

Nightwarriors: Darkstalkers' Revenge

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Vampire Hunter 2: Darkstalker's Revenge

Vampire Savior 2: The Lord of Vampire

Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition

Super Puzzle Fighter II Turbo

Super Gem Fighter Mini Mix

Cyberbots: Full Metal Madness

Red Earth

Restando sempre in tema nostalgia ricordiamo che anche Capcom Arcade 2nd Stadium è stato annunciato, in uscita più avanti nel corso del 2022.