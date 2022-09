Capcom fissa un nuovo Resident Evil Showcase per ottobre: novità su RE4 Remake?

Subito dopo la conclusione dell'evento Capcom al TGS 2022, che ha portato diversi aggiornamenti su Resident Evil Village Gold Edition, Street Fighter 6 e gli altri giochi in sviluppo, la casa di Osaka guarda già avanti e si prepara al prossimo Showcase, tutto incentrato sulla sua storica serie survival horror.

Il prossimo Resident Evil Showcase si terrà ad ottobre 2022, sebbene per adesso Capcom non abbia rivelato una data più precisa. Come si intuisce dal nome, però, l'evento sarà teatro di una serie di annunci ed aggiornamenti a tema Resident Evil e, con enorme probabilità, mostrerà novità più corpose su Resident Evil 4 Remake, l'atteso rifacimento dello storico quarto capitolo della serie in arrivo il 24 marzo 2023.

Non è chiaro cosa verrà mostrato, ma è lecito attendersi un nuovo trailer per il gioco e, magari, anche un video-gameplay. L'unico aggiornamento arrivato dal TGS 2022 è che Resident Evil 4 Remake uscirà anche su PS4, oltre alle già confermate versioni PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

In aggiunta, considerata l'uscita fissata per il prossimo 28 ottobre, potrebbero esserci ulteriori novità su Resident Evil Village Gold Edition e sui contenuti che offrirà (l'espansione Shadows of Rose, la modalità in terza persona e The Mercenaries Additional Orders). Che possano esserci aggiornamenti anche sulla modalità multiplayer Re:Verse, anch'essa attesa per il 28 ottobre? Non resta che vedere quali sorprese ha in serbo Capcom per i suoi fan.