Capcom Five: almeno cinque giochi di Resident Evil in sviluppo, per Dusk Golem

Secondo quanto riportato da Dusk Golem, Capcom avrebbe in sviluppo (almeno) cinque giochi di Resident Evil da lanciare nei prossimi anni, il primo dei quali in arrivo non prima della fine del 2026 o inizio del 2027.

Uno di questi è ovviamente Resident Evil 9 che andrà a concludere l'arco narrativo iniziato con Resident Evil 7 Biohazard e continuato poi con Resident Evil Village. Un secondo progetto dovrebbe essere il remake di Resident Evil 5, con Capcom intenzionata a continuare la strada delle riedizione dei vecchi giochi della serie, dopo il grande successo dei remake di Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 4.

Non è chiaro se in programma ci sia anche il remake di Resident Evil Code Veronica del quale si parla da anni ma di fatto senza che nulla si sia mai concretizzato. In produzione potrebbero esserci poi spin-off o giochi multiplayer non direttamente legati alla timeline principale, ma questa è solamente una speculazione, una possibile ipotesi.

Nel 2026, Resident Evil festeggia il trentesimo compleanno e sicuramente Capcom sta già programmando una serie di iniziative per celebrare l'evento, tra cui ipotizziamo anche il lancio di un nuovo gioco della serie, o chissà, di un secondo remake del primo Resident Evil dopo Resident Evil Rebirth.