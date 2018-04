Capcom France anticipa il ritorno di Ghost Trick Phantom Detective?

L'account Twitter di Capcom France ha pubblicato una nuova immagine teaser dedicata a Ghost Trick Phantom Detective, l'apprezzata avventura grafica del creatore di Ace Attorney che fece il suo debutto su Nintendo DS nel 2011. Possiamo aspettarci l'annuncio di un nuovo capitolo?

"Allora, riuscite a riconoscerlo?", si legge nel tweet di Capcom France riportato in calce alla notizia, con allegata una nuova immagine teaser che lascia spazio a pochi dubbi: la sagoma del personaggio in questione, infatti, appartiene senz'altro al protagonista di Ghost Trick Phantom Detective, una delle avventure grafiche più apprezzate su Nintendo DS.

Ricordiamo che il gioco fece il suo debutto sulla console portatile Nintendo nel 2011, per poi arrivare in seguito anche sui dispositivi iOS. Il tweet pubblicato da Capcom France, naturalmente, non può che anticipare la pubblicazione di un nuovo annuncio relativo alla serie: forse è in lavorazione un sequel? O magari un reboot? E quale potrebbe essere, eventualmente, la piattaforma di destinazione?

La prima console a venire in mente è Nintendo Switch, senza escludere Nintendo 3DS o i dispositivi mobile. Per saperne di più, comunque, non possiamo che attendere ulteriori dettagli da Capcom. A voi farebbe piacere un nuovo capitolo di Ghost Trick Phantom Detective? Fatecelo sapere nei commenti.