Capcom è già al lavoro sul remake di Resident Evil 3 Nemesis?

Manca ancora un mese e mezzo all'uscita del nuovo Resident Evil 2, eppure secondo alcune voci di corridoio Capcom starebbe già pensando al futuro. Stando a quanto affermato su Resetera, il remake di Resident Evil 3: Nemesis sarebbe già in sviluppo.

"Me lo hanno detto alcune fonti, non posso dire altro, quindi non fatemi domande, ma Resident Evil 3 Remake è già nel pieno dello sviluppo. Aspettano di vedere come verranno accolti i remake del 2 e del 3 per proseguire con i progetti successivi, anche se ormai è quasi assicurato che Resident Evil 2 andrà bene", queste le parole di Dusk Golem -utente che già in passato ha anticipato alcune notizie relative alla serie firmata Capcom- che ha poi parlato anche di Resident Evil 8, confermando che la compagnia giapponese si è messa al lavoro sul prossimo capitolo canonico subito dopo la conclusione dello sviluppo di Resident Evil 7. Ovviamente per il momento vi invitiamo a prendere le dichiarazioni di Dusk Golem come delle semplici voci di corridoio. Le ultime dichiarazioni ufficiali di Capcom riguardo un possibile remake di Resident Evil 3: Nemesis risalgono allo scorso luglio, quando l'azienda affermò di non voler escludere a priori questa eventualità. Che ne pensate? Vedremo il remake del terzo episodio?