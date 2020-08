Capcom e giochi PS5 e Xbox Series: un aumento di prezzo è in fase di valutazione

Né Sony né Microsoft hanno ancora rivelato quello che sarà il prezzo di lancio delle rispettive console di prossima generazione. In attesa di apprendere novità su questo fronte, il pubblico si interroga anche su quello che sarà il prezzo di listino dei giochi PlayStation 5 e Xbox Series X.

Sull'argomento, publisher e sviluppatori stanno progressivamente prendendo posizione, ma senza troppi sbilanciamenti. Tra gli attori dell'industria che maggiormente si sono esposti in materia troviamo Take Two. Quest'ultima, dopo aver annunciato che NBA 2K21 costerà di più su next gen, ha confermato che valuterà aumenti di prezzo dei giochi PS5 e Xbox Series X con un approccio "caso per caso".

Non sorprende dunque che la tematica sia stato oggetto di discussione nel corso dei recenti meeting di natura finanziaria tenuti da molte Compagnie videoludiche. Tra queste troviamo Capcom, reduce dalla recente presentazione di Pragmata, nuova IP per PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Durante una sessione di Q&A tenutasi con gli azionisti, la dirigenza Capcom ha condiviso le seguenti considerazioni: "In questo momento, non disponiamo di una politica definita. Valuteremo il nostro approccio dopo aver analizzato sia i nostri punti di forza sia le nostre debolezze, il tutto monitorando al contempo in maniera attenda le tendenze interne all'industria". Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in materia.