Capcom Halloween Sale, i migliori giochi in sconto su Steam

Giusto in tempo per la festa più spaventosa dell'anno, Capcom lancia gli Halloween Sale su Steam, una serie di sconti e offerte speciale sui giochi in catalogo, con prezzo ridotto fino all'87%, davvero niente male! Ma quali sono i giochi Capcom in sconto su Steam?

Tra i giochi in offerta per i Capcom Halloween Sale su Steam troviamo Resident Evil 4 Remake con DLC Separate Ways a 39.59 euro, Resident Evil Halloween Pack a 22.47 euro (include Resident Evil HD, Resident Evil Zero HD, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake) e Ghost Trick Detective Fantasma a 19.97 euro.

Senza dimenticare il Dead Rising Halloween Pack a 19.79 euro con ben cinque giochi: Dead Rising, Dead Rising 2 Off the West, Dead Rising 3 Apocalypse Edition e Dead Rising 4. Oltre ai bundle sono poi disponibili in offerta anche singoli giochi come Devil May Cry V, Resident Evil Village, DmC Devil May Cry, Monster Hunter Rise, Street Fighter V, Onimusha, Ultimate Marvel vs Capcom 3, Capcom Fighting Bundle e tanti altri.

Ma non solo perché la promozione Halloween Sale coinvolge anche i DLC e le espansioni, con pacchetti aggiuntivi per i giochi più famosi di Capcom in vendita a prezzo ridotto fino al 7 novembre.