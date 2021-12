Capcom: Hideaki Itsuno continua a lavorare al nuovo gioco, si tratta di Dragon's Dogma 2?

Tra le tante personalità videoludiche che stanno pubblicando dei messaggi di auguri sui social troviamo anche Hideaki Itsuno: l'ultimo post condiviso dall'esponente di Capcom sta alimentando le speranze dei fan che continuano a sognare Dragon's Dogma 2.

Nel festeggiare il 2022 insieme ai suoi follower su Twitter, l'autore giapponese sottolinea come, specie rispetto allo scorso anno (per le ormai tristemente note problematiche legate alla pandemia da Coronavirus), il mio prossimo progetto sta prendendo forma in maniera decisamente più veloce. I grandi progressi citati da Itsuno, ovviamente, stanno alimentando la curiosità degli appassionati che, a giudicare dai post pubblicati sui social in risposta agli auguri dello sviluppatore di Capcom, sono impazienti di sapere se dietro alle dichiarazioni del loro beniamino si nasconda o meno il progetto di Dragon's Dogma 2.

A chi ci segue, ricordiamo comunque che dall'ingresso nel 1992 tra le fila di Capcom ad oggi, il celebre game designer ha contribuito allo sviluppo delle serie di Power Stone, Devil May Cry e Dragon's Dogma, per poi evolvere IP picchiaduro già affermate attraverso la creazione di progetti come Street Fighter Alpha, Capcom vs SNK e Darkstalkers.

Al netto delle speranze nutrite dai fan per il rumoreggiato sviluppo di Dragon's Dogma 2 o di Devil May Cry 6, al momento non sappiamo se Itsuno si stia occupando del sequel di un suo precedente lavoro o se, al contrario, intenda proporre ai suoi appassionati una proprietà intellettuale completamente inedita.