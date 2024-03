Capcom Highlights: due nuovi eventi in programma ma niente Monster Hunter Wilds

Capcom ha annunciato due nuovi eventi digitali della serie Capcom Highlights, in programma rispettivamente il 7 marzo e l'11 marzo, da noi l'8 marzo e il 12 marzo a mezzanotte ora italiana. Ogni eventi durerà tra i 15 ed i 20 minuti e presenterà una serie di novità e aggiornamenti sui futuri giochi della casa di Osaka.

Purtroppo non ci saranno aggiornamenti di nessun tipo su Monster Hunter Wilds, la prima giornata sarà dedicata a Dragon's Dogma 2 e Kunitsu-Gami Path of the Goddess (gioco che verrà mostrato domani durante Xbox Partner Preview di Microsoft) mentre la seconda giornata vedrà tra i titoli protagonisti Exoprimal, Monster Hunter Now, Monster Hunter Stories e Street Fighter 6.

Per il 12 marzo, Capcom ha in programma anche un nuovo Monster Hunter Showcase dedicato al ventesimo anniversario della serie (nata nel 2004 su PS2) ma anche in questo caso la compagnia non ha in programma di annunciare novità di alcun tipo su Monster Hunter Wilds, atteso per il 2025.

Di fatto, l'unica verà novità sarà Kunitsu-Gami Path of the Goddess, titolo sparito dai radar dopo la prima presentazione, mentre negli altri casi si tratta di prodotti già usciti e noti al grande pubblico. Anche Pragmata è scomparso da tempo.... lo rivedremo, a sorpresa, durante Capcom Highlights? Ci speriamo, ma non trattenete il fiato nel frattempo.