Capcom Home Arcade: nuova console con 16 giochi preinstallati!

Koch Media ha oggi annunciato Capcom Home Arcade, una console plug and play dal design unico. Capcom Home Arcade presenta l’iconico logo a due colori di Capcom e offre una classica esperienza di gioco arcade in singleplayer e in multiplayer.

Supera qualche record in single player, fai squadra con un amico in modalità co-op o sconfiggi i tuoi amici in fantastiche battaglie. Carica i tuoi migliori punteggi direttamente sul tabellone Worldwide High Score Leader, connettendoti in WiFi alla Capcom Home Arcade, per gareggiare contro altri giocatori in tutto il mondo. Ecco la lista dei giochi inclusi:

1944: The Loop Master

Alien vs Predator

Armored Warriors

Capcom Sports Club

Captain Commando

Cyberbots Fullmetal Madness

Darkstalkers The Night Warriors

Eco Fighters

Final Fight

Ghouls ‘n Ghosts

Giga Wing

Street Fighter II: Hyper Fighting

Mega Man The Power Battle

Progear

Strider

Super Puzzle Fighter II Turbo

Con 16 dei migliori titoli Capcom dell'epoca d'oro dei videogiochi arcade, i due stick ed i pulsanti a grandezza naturale permettono di giocare questi titoli oggi, così come in passato nelle sale giochi. La console è caratterizzata da due Sanwa stick da competizione e da pulsanti che offrono migliori tempi di risposta, precisione e durata.

I 16 giochi preinstallati sono le originali ROM arcade di Capcom con emulazione fornita esclusivamente da FB Alpha e offrono un'esperienza arcade autentica e accurata. La Capcom Home Arcade sarà disponibile il 25 ottobre 2019 in Europa, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente e Russia.