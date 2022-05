Capcom inarrestabile: fatturato record per il quinto anno consecutivo, tutti i dati

Capcom prosegue il suo lungo periodo di grazia annunciando nel dettaglio i risultati finanziari dell'anno fiscale 2022 conclusosi lo scorso 31 marzo. E ancora una volta la casa di Osaka fa bene a festeggiare, avendo registrato un'ulteriore crescita rispetto a quanto già registrato un anno prima, anch'esso molto soddisfacente.

La compagnia conferma profitti record per il quinto anno consecutivo e, in generale, una crescita del reddito operativo per il nono anno di fila. Nello specifico, il reddito operativo ammonta a 42.909 milioni di yen, con un aumento del 24% rispetto a 12 mesi prima; stesso discorso anche per il reddito netto, pari 32.553 milioni ed aumentato quindi del 30,6%. Ancora, il fatturato netto è pari a 110.054 milioni (+15,5% rispetto al precedente anno fiscale), mentre il reddito ordinario sale del 27,2% toccando quota 44.330 milioni.

In termini di giochi, Capcom ha venduto 32,6 milioni di copie registrando anche in questo caso un ulteriore record. Tale risultato è stato trainato dal successo di Resident Evil Village e Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, ma anche dalle vendite dei giochi già pubblicati negli ultimi anni. Per quanto riguarda invece gli obiettivi per il nuovo anno fiscale che si concluderà a marzo 2023, l'azienda punta a un fatturato netto di 120 milioni di yen ed utili operativi pari a 48 milioni.

Già a fine marzo 2022 il colosso nipponico aveva accennato ai profitti record per il quinto anno di fila, motivo per cui Capcom ha festeggiato con un aumento per i dipendenti. Ricordiamo inoltre che Capcom ha annunciato Street Fighter 6, attualmente ancora nelle fasi iniziali di sviluppo.