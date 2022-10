Capcom e Laced Records annunciano il set box con il vinile di Resident Evil

Quando l'horror e la musica si uniscono, molto spesso possono venir fuori delle produzioni extra-ludiche molto interessanti, i quali faranno la gioia dei fan e gola a molti collezionisti incalliti. Questo è proprio il caso dell'ultima collaborazione a tema Resident Evil tra Capcom e Laced Records.

Dalla sopracitata collaborazione è giunta una produzione musicale imperdibile per gli amanti delle opere videoludiche di stampo orrorifico targate Capcom: parliamo, infatti, di un triplo vinile dedicato a Resident Evil, venduto in un set che vuole rendere un grande omaggio alla creazione del 1996. Dopo l'arrivo del DLC in terza persona di Resident Evil Village, infatti, chi da sempre ha adorato l'intera saga potrà preordinare online il nuovo progetto frutto della sopracitata collaborazione tra il publisher Capcom e Laced Records.

Qualora foste interessati, il set in edizione limitata potrà essere ordinato a partire da oggi, presso il sito ufficiale del rivenditore. La scatola rigida, il cui coperchio con la villa di Specer riporterà alla mente tantissimi ricordi per diversi giocatori, vanterà al suo interno la presenza di tre dischi: il primo includerà le iconiche musiche del 1996, prodotte da Koichi Hiroki, Makoto Tomozawa e Masami Ueda. Saranno presenti ben 45 tracce, modificate per la lunghezza ed i cui titoli sono stati ufficialmente ri-designati per l'occasione.

Gli altri due dischi, invece, costituiscono un nuovo formato per Resident Evil Soundtrack Remix (rilasciato nel '96 come Bio Hazard Sound Track Remix). L'album conterrà 34 tracce totali e saranno sì riarrangiate per l'occasione, ma ad esse verranno mescolati diversi effetti sonori per rendere il prodotto quanto più suggestivo per i fan della prima ora. L'iconica esperienza survival-horror, che ai tempi fece avvicinare vari utenti al mondo delle produzioni orrorifiche o più in generale a quelle videoludiche, si appresta a rivivere una nuova vita con una creazione musicale davvero unica nel suo genere.

La notizia dell'apertura dei preorder di questo set di vinile giunge alle porte dello showcase del 20 ottobre 2022 dedicato alla saga di Capcom. Che siano in arrivo grandi novità? Per saperlo non ci resta che aspettare ancora un paio d'ore. Dopo la nostra prova del DLC con Rose al TGS 2022, non ci resta che invitarvi alla presentazione del publisher dedicato al brand e, agli amanti delle produzioni musicali, di accaparrarvi questo nuovo set limitato composto da tre vinili.